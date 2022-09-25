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Дана Уайт считает, что Скала мог преуспеть в UFC

Дана Уайт считает, что Скала мог преуспеть в UFC
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением относительно перспектив голливудского актёра Дуэйна Скалы Джонсона в смешанных единоборствах.

«Я считаю, что если бы Джонсон начал тренироваться в то время, когда был намного моложе, то у него были бы все шансы преуспеть в UFC», — заявил глава промоушена в эфире Pit Stops.

Стоит отметить, что до того, как начать актёрскую карьеру, Дуэйн Джонсон на профессиональном уровне играл в американский футбол, а также занимался реслингом.

Ранее американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, объявивший об уходе из UFC 11 сентября, заявил, что хотел бы провести поединок с Дуэйном Джонсоном. В своём последнем поединке Диаз удушающим приёмом выиграл у соотечественника Тони Фергюсона.

После объявления об уходе из MMA Нейт также говорил о том, что может провести бой с блогером Джейком Полом.

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