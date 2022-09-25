Вячеслав Дацик за 13 секунд нокаутировал Александра Емельяненко. Лучшие фото боя

В главном событие боксёрского вечера от лиги Hardcore, которое состоялось 24 сентября на «ЦСКА Арене», Александр Емельяненко встретился с Вячеславом Дациком.
Бой завершился победой Дацика нокаутом на первых секундах. Дацик активно пошёл вперёд и нанёс сокрушительный удар, который отправил Емельяненко в нокаут.
Лучшие кадры с этого поединка — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Боец Вячеслав Дацик прокомментировал победу над Александром Емельяненко в боксёрском поединке.
«Хотел дотянуть до второго раунда, поиздеваться над Саней. Но вышел, всё накипело и взорвалось сразу», — сказал Дацик после боя.
Боец Александр Емельяненко сразу после нокаута выразил желание провести бой-реванш.
«Дацик, давай организуем реванш. Зрителям сразу скажи. Готовься к реваншу» – сказал Емельяненко на ринге.
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