Цзю высказался о победе Дацика над Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о победе Вячеслава Дацика над российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Разве должны быть какие-то комментарии? Однозначно, нокаут от Дацика — это закономерность», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок. После боя Емельяненко попросил у Дацика реванш, на что Вячеслав ответил согласием.

А. Емельяненко: проиграна битва, но не проиграна война: