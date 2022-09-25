Цзю выступил против проведения реванша Емельяненко с Дациком

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал возможный реванш между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
«Заканчивать ли Емельяненко карьеру бойца? Ну вы же слышали, что он хочет продолжить. Даже просит реванш. Но я считаю, что реванша быть не должно. Я против», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
На турнире Hardcore Boxing, прошедшем в Москве в ночь на 25 сентября, в главном событии мероприятия встретились Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко. Дацик отправил соперника в нокаут уже на 13-й секунде поединка. Сразу после боя Александр Емельяненко заявил, что недооценил оппонента, и попросил Вячеслава о реванше, на что тот ответил согласием.
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