Хрюнов: Емельяненко — блестящий когда-то боец и шоумен сегодня. Танцующий певец

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал о своём отношении к российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко.

«Думаю, Емельяненко большой специалист в другом — разжигать костёр возле своих поединков. Скорее всего, это искусство будет востребовано. С уважением отношусь к Александру Емельяненко. Думаю, он мотивировал очень многих людей заниматься тем, что сейчас называется поп-MMA. Он — основоположник, танцующий певец. Человек, который может выступить в любом жанре. Блестящий когда-то боец и блестящий шоумен сегодня», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Александр Емельяненко в боксёрском поединке проиграл нокаутом Вячеславу Дацику. Бой завершился на 12-й секунде первого раунда.

А. Емельяненко: проиграна битва, но не проиграна война!