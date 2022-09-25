Хрюнов: Емельяненко — блестящий когда-то боец и шоумен сегодня. Танцующий певец

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал о своём отношении к российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко.
«Думаю, Емельяненко большой специалист в другом — разжигать костёр возле своих поединков. Скорее всего, это искусство будет востребовано. С уважением отношусь к Александру Емельяненко. Думаю, он мотивировал очень многих людей заниматься тем, что сейчас называется поп-MMA. Он — основоположник, танцующий певец. Человек, который может выступить в любом жанре. Блестящий когда-то боец и блестящий шоумен сегодня», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Александр Емельяненко в боксёрском поединке проиграл нокаутом Вячеславу Дацику. Бой завершился на 12-й секунде первого раунда.
А. Емельяненко: проиграна битва, но не проиграна война!
- 25 сентября 2022
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:54
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:12
-
09:51
-
09:31
-
09:30
-
09:14
-
02:07
-
01:56
-
01:45
-
01:45
-
01:37
-
01:30
-
01:27
-
01:20
-
01:19
-
01:12
-
01:09
-
00:57
-
00:50
-
00:01