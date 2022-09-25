Хрюнов: Емельяненко хочет реванша с Дациком? Опасно для здоровья

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о возможном бое-реванше между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.



«Емельяненко хочет реванша с Дациком? Опасно для здоровья», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



В рамках главного поединка турнира Hardcore Boxing, состоявшегося в Москве в ночь с 24 на 25 сентября, прошёл бой Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика. Победу в поединке одержал Дацик, отправивший соперника в нокаут уже на 13-й секунде первого раунда.



После боя Александр Емельяненко сказал, что недооценил Дацика и слегка зазевался, а затем потребовал реванш. Вячеслав согласился провести ещё один поединок с Емельяненко.

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