Промоутер Джошуа ответил Фьюри, который пригрозил отказаться от боя с Энтони

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, прокомментировал слова чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. Накануне Цыганский король заявил, что у Джошуа есть время до понедельника, чтобы подписать соглашение о бое.

«Переговоры есть, и они движутся в правильном направлении, но впереди ещё долгий путь. Фьюри хочет драться с Мануэлем Чарром, это совершенно очевидно. Я думаю, что в понедельник контракт не будет подписан, потому что ещё не всё для этого сделано, необходимо время.

Мы ждали 10 дней, чтобы получить этот контракт, и вдруг он хочет подписать его за 24 часа. Это немыслимо. Тайсон Фьюри сделал заявление, что откажется от боя, если не будет подписан контракт до понедельника, но этого точно не случится. Так что если хочешь уйти, пока мы пытаемся сделать всё, включая вашу промо-команду — уходи», — приводит слова Хирна BoxingScene.

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