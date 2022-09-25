Шон О’Мэлли: безумие, насколько Махачев раскручен благодаря Хабибу

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.



«Оливейра уверенно делает своё дело. На самом деле я не видел много боёв с участием Махачева, но просто безумие, насколько он раскручен благодаря Хабибу, который постоянно говорит, как Ислам хорош. Очевидно, что он провёл хорошо последние бои, но мы больше увлечены не тем, как он выступает, а тем, что Хабиб считает его лучшим в мире. Хочу, чтобы Оливейра вышел в октагон и сделал своё дело», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.



Титульный бой в лёгком весе между Махачевым и Оливейрой состоится в рамках турнира UFC 280, который пройдёт в ночь на 22 октября в Абу-Даби.

Новость по теме Соннен дал совет будущему победителю боя Махачева и Оливейры