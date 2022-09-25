Чимаев: оторву Адесанье голову, если возьму его спину

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о возможном поединке с действующим обладателем титула в среднем весе (до 84 кг) новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Я готов к бою с Адесаньей. Видел его последний бой и сказал команде, что лёгкий соперник для меня. Неважно, как он дерётся. Я чувствую себя комфортно, когда смотрю на его бои. Его валят, а потом он отдаёт спину сопернику, который далеко не всегда хорош в борьбе. Все свои бои он проводит только в стойке. Если я возьму спину Исраэля, то оторву ему голову», — приводит слова Чимаева Mirror.
Напомним, Хамзат Чимаев провёл свой последний бой в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 с Кевином Холландом, в котором одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде.
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- 25 сентября 2022
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