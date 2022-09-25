Боец MMA Минеев: получил повестку, собираюсь в военкомат

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил, что получил повестку из военкомата и не намерен бегать от службы.



«Бой Дацика и Емельяненко меня не волнует. Вероятно, они не призывного возраста. Мне самому повестка пришла, я на днях иду в военкомат. Сначала пойду в свою 31 оДШБр, беру отношение, а потом иду на призывной пункт. Меня люди приглашают на свадьбы, на дни рождения, но у меня совершенно другой настрой. Бегать я не собираюсь.



Беру повестку и иду в военкомат, а там уже как решит Родина. Я попадаю в первую категорию, десантник, служил срочную службу и контракт. Я так понимаю, что десантников осталось мало», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».



32-летний боец провёл свой последний поединок в MMA с Магомедом Исмаиловым в октябре прошлого года. Там Минеев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

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