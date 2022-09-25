Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Цирк — он и есть цирк». Тренер сборной России по боксу — о бое Емельяненко и Дацика

«Цирк — он и есть цирк». Тренер сборной России по боксу — о бое Емельяненко и Дацика
Комментарии

Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался о поединке между Вячеславом Дациком и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«К сожалению, мы занимаемся не боксом, когда проводим такие бои. Говорю сейчас даже не как тренер. Если рассматривать эстетику, то говорить вообще не о чем. Вышли, устроили цирк под названием бокс. Емельяненко еле живой — это и так было видно, если мы берём физические кондиции. Дацик — помоложе, более заряженный. Получилось то, что получилось, но цирк – он и есть цирк! Иначе никак не назовёшь», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

Дацик вырубил Емельяненко за 13 секунд! И этого мы ждали 13 лет? Дацик вырубил Емельяненко за 13 секунд! И этого мы ждали 13 лет?

Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022