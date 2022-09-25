«Цирк — он и есть цирк». Тренер сборной России по боксу — о бое Емельяненко и Дацика

Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался о поединке между Вячеславом Дациком и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
«К сожалению, мы занимаемся не боксом, когда проводим такие бои. Говорю сейчас даже не как тренер. Если рассматривать эстетику, то говорить вообще не о чем. Вышли, устроили цирк под названием бокс. Емельяненко еле живой — это и так было видно, если мы берём физические кондиции. Дацик — помоложе, более заряженный. Получилось то, что получилось, но цирк – он и есть цирк! Иначе никак не назовёшь», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.
Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком.
- 25 сентября 2022
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:54
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:12
-
09:51
-
09:31
-
09:30
-
09:14
-
02:07
-
01:56
-
01:45
-
01:45
-
01:37
-
01:30
-
01:27
-
01:20
-
01:19
-
01:12
-
01:09
-
00:57
-
00:50
-
00:01