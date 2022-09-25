Тренер сборной России по боксу: Емельяненко — ходячий труп. Его и Дацика нужно убирать
Поделиться
Тренер сборной России по боксу Эдуарда Кравцов высказался против проведения боя-реванша между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
«Да какой реванш, о чём вы говорите? Их обоих убирать нужно. Пусть Дацик, если он позиционирует себя как боксёр, боксирует с более менее приличными мастерами спорта. А Емельяненко — это вообще ходячий труп. Посмотрите на него, какой ему бокс?», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В главном бою вечера в рамках турнира Hardcore Boxing российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок завершился уверенной победой Дацика, который отправил соперника в нокаут на 13-й секунде.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:54
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:12
-
09:51
-
09:31
-
09:30
-
09:14
-
02:07
-
01:56
-
01:45
-
01:45
-
01:37
-
01:30
-
01:27
-
01:20
-
01:19
-
01:12
-
01:09
-
00:57
-
00:50
-
00:01
Партнерский контент