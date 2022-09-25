Тренер сборной России по боксу: Емельяненко — ходячий труп. Его и Дацика нужно убирать

Тренер сборной России по боксу Эдуарда Кравцов высказался против проведения боя-реванша между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.



«Да какой реванш, о чём вы говорите? Их обоих убирать нужно. Пусть Дацик, если он позиционирует себя как боксёр, боксирует с более менее приличными мастерами спорта. А Емельяненко — это вообще ходячий труп. Посмотрите на него, какой ему бокс?», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



В главном бою вечера в рамках турнира Hardcore Boxing российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок завершился уверенной победой Дацика, который отправил соперника в нокаут на 13-й секунде.