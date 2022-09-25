Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер сборной России по боксу: Емельяненко — ходячий труп. Его и Дацика нужно убирать

Тренер сборной России по боксу: Емельяненко — ходячий труп. Его и Дацика нужно убирать
Комментарии

Тренер сборной России по боксу Эдуарда Кравцов высказался против проведения боя-реванша между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Да какой реванш, о чём вы говорите? Их обоих убирать нужно. Пусть Дацик, если он позиционирует себя как боксёр, боксирует с более менее приличными мастерами спорта. А Емельяненко — это вообще ходячий труп. Посмотрите на него, какой ему бокс?», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В главном бою вечера в рамках турнира Hardcore Boxing российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок завершился уверенной победой Дацика, который отправил соперника в нокаут на 13-й секунде.

Дацик вырубил Емельяненко за 13 секунд! И этого мы ждали 13 лет? Дацик вырубил Емельяненко за 13 секунд! И этого мы ждали 13 лет?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022