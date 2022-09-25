Умара Кремлёва утвердили в должности главы Международной ассоциации бокса

Конгресс Международной ассоциации бокса (IBA) утвердил в должности президента организации россиянина Умара Кремлёва. Решение было принято сегодня, 25 сентября, на внеочередном заседании конгресса в Ереване (Армения).



«Конгресс проголосовал против проведения новых выборов. Из 146 имеющих право голоса национальных федераций такое решение выбрали 106 делегатов, 36 голосов было в пользу новых выборов и 4 делегата воздержались. Согласно решению съезда, Кремлёв остаётся на своём посту на четыре года», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте IBA.

Кремлёв возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года. С 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.

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