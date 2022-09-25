Президент IBA Кремлёв пообещал сделать всё, чтобы бокс был представлен на Олимпиаде

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) россиянин Умар Кремлёв пообещал приложить все усилия, чтобы бокс вошёл в программу Олимпиады в 2024 и 2028 году.
«Мы сделаем всё, чтобы бокс попал в программу Олимпийских игр 2024 и 2028 годов и никто не мог исключить нас. Но для нас самым главным должна быть мировая серия IBA, потому что это наш дом. Нужно, чтобы люди, которые отдают детей в бокс, знали, что это лестница, по которой можно подняться высоко», — приводит слова Кремлёва «РИА Новости Спорт».
Сегодня, 25 сентября, конгресс IBA проголосовал против проведения новых выборов президента организации. Таким образом, Кремлёв сохранил пост в этой должности на четыре года. Умар возглавяет Международную ассоциацию бокса с 2020 года.
Кремлёв подарил Бетербиеву BMW после победы над Смитом.
- 25 сентября 2022
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