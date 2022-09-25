Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мехонцев: Дацик — дровосек, который вышел и зарубил Емельяненко. Не умеет боксировать

Мехонцев: Дацик — дровосек, который вышел и зарубил Емельяненко. Не умеет боксировать
Комментарии

Олимпийский чемпион 2012 года, россиянин Егор Мехонцев оценил боксёрскую технику бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.

«Я думал, что Саша выиграет — он достаточно неплохо передвигался. Как боксёр он точно лучше, хотя бы умеет боксировать. Дацик не умеет, он просто рубака и дровосек, который вышел и зарубил его», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

Дацик уничтожил Емельяненко и поднялся на «вершину мира». Лучшие фото с эпичного боя Дацик уничтожил Емельяненко и поднялся на «вершину мира». Лучшие фото с эпичного боя

А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022