Мехонцев: Дацик — дровосек, который вышел и зарубил Емельяненко. Не умеет боксировать

Олимпийский чемпион 2012 года, россиянин Егор Мехонцев оценил боксёрскую технику бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.

«Я думал, что Саша выиграет — он достаточно неплохо передвигался. Как боксёр он точно лучше, хотя бы умеет боксировать. Дацик не умеет, он просто рубака и дровосек, который вышел и зарубил его», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика: