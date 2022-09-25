Мехонцев: Дацик — дровосек, который вышел и зарубил Емельяненко. Не умеет боксировать
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Олимпийский чемпион 2012 года, россиянин Егор Мехонцев оценил боксёрскую технику бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.
«Я думал, что Саша выиграет — он достаточно неплохо передвигался. Как боксёр он точно лучше, хотя бы умеет боксировать. Дацик не умеет, он просто рубака и дровосек, который вышел и зарубил его», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.
А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика:
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