Мехонцев: Емельяненко на карту упадёт денежка. Может, прокапается и полечится маленько

Олимпийский чемпион 2012 года россиянин Егор Мехонцев высказался о возможном реванше между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Реванш? Емельяненко сначала должен восстановить свой организм, чтобы он был полноценным человеком и членом общества. Ему нужно восстановить здоровье, которое он значительно утратил. Потом уже думать обо всём. Спорт – это про здоровье: он должен идти в одну сторону со здоровьем и здоровым образом жизни. Действия Емельяненко идут вразрез со здоровым образом жизни.

Если здоровью что-то угрожает, то человека нельзя выпускать на ринг, беговую дорожку или спортивную площадку. Точно могу сказать, что бой с Дациком не прибавил ему здоровья. Да, на карту ему прибавило, сейчас упадёт денежка. Может, прокапается, полечится маленько. Но здоровья это не прибавляет», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком.