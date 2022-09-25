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Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с Джойсом после его победы над Паркером

Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с Джойсом после его победы над Паркером
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал поединок соседей по дивизиону, соотечественника Джо Джойса (15-0, 14 KO) и новозеландца Джозефа Паркера (30-3, 21 KO), который состоялся в ночь с 24 на 25 сентября.

Напомним, Джойс победил нокаутом в 11-м раунде, нанеся Паркеру первое досрочное поражение в карьере.

«Это был один из лучших боёв супертяжеловесов, что я видел. Уважение парням, они выступили достойно. Победил тот, кто был лучше готов», – приводит слова Фьюри издание talkSPORT.

Также Фьюри ответил на вопрос о том, готов ли он в будущем провести бой с Джойсом:

«Да, без проблем».

Ранее стало известно, что Фьюри установил Энтони Джошуа крайний срок для подписания контракта на их поединок.

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