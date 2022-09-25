Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с Джойсом после его победы над Паркером
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал поединок соседей по дивизиону, соотечественника Джо Джойса (15-0, 14 KO) и новозеландца Джозефа Паркера (30-3, 21 KO), который состоялся в ночь с 24 на 25 сентября.
Напомним, Джойс победил нокаутом в 11-м раунде, нанеся Паркеру первое досрочное поражение в карьере.
«Это был один из лучших боёв супертяжеловесов, что я видел. Уважение парням, они выступили достойно. Победил тот, кто был лучше готов», – приводит слова Фьюри издание talkSPORT.
Также Фьюри ответил на вопрос о том, готов ли он в будущем провести бой с Джойсом:
«Да, без проблем».
Ранее стало известно, что Фьюри установил Энтони Джошуа крайний срок для подписания контракта на их поединок.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
18:26
-
18:04
-
17:58
-
17:47
-
17:33
-
17:02
-
16:45
-
16:21
-
15:52
-
15:30
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:10
-
13:54
-
13:32
-
13:05
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:54
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:12
-
09:51
Партнерский контент