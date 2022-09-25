Мейвезер: готов подраться с Джейком Полом в настоящем бою

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы американец Флойд Мейвезер-младший высказался о возможном боксёрском поединке со скандальным видеоблогером и соотечественником Джейком Полом.

«То, чем сейчас занимается Джейк Пол, это хорошо. Но всё изменится, как только он сойдётся с реальным бойцом. Но кое-что мне в нём нравится – он умеет продавать и зарабатывать хорошие деньги. Он развлекает, и мне это нравится.

Насколько я помню, он как-то сказал в подкасте, что не хочет устраивать со мной выставочный поединок. Он сказал, что организует только настоящие бои. Очевидно, я не могу подняться в весе, но я готов подраться с ним в настоящем бою», – приводит слова Мейвезера издание TMZ.