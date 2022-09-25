Фьюри объяснил ультиматум Джошуа о сроках подписания контракта

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) прокомментировал решение установить крайний срок для подписания контракта на бой со звёздным соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

Напомним, ранее стало известно, что команда Джошуа, уже получившая бумаги на подписание, обязана сделать это до понедельника.

«Так или иначе, а мы узнаем всё в понедельник. Потому что если этого не случится в понедельник, я пойду дальше. Я был оптимистичен три недели назад, но подписание контракта не должно занимать столько времени. Я не буду дожидаться парня, проигравшего три из последних пяти боёв. Ему повезло, что я дал ему шанс сразиться за титул чемпиона мира», – сказал Фьюри в интервью своему промоушену Queensberry.