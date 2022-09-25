Президент Bellator высказался о возможном подписании Нейта Диаза
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Президент бойцовского промоушена Bellator Скотт Кокер высказался о подписании звёздного американского ветерана Нейта Диаза, в сентябре этого года завершившего свой контракт с UFC.
«Мы ведём переговоры с ним. Мы связались, и я знаю, что он, по всей видимости, сейчас общается со всеми. Как по мне, он находится в отличной ситуации. Знаю, он хочет подраться с Джейком Полом, а Джейк Пол дерётся с Андерсоном Силвой на Showtime, и это домашняя площадка для нас. Так что здесь есть некоторое пересечение», – приводит слова функционера издание MMAJunkie.
Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 279 Диаз победил удушающим приёмом бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Тони Фергюсона.
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