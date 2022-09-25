Президент Bellator высказался о возможном подписании Нейта Диаза

Президент бойцовского промоушена Bellator Скотт Кокер высказался о подписании звёздного американского ветерана Нейта Диаза, в сентябре этого года завершившего свой контракт с UFC.

«Мы ведём переговоры с ним. Мы связались, и я знаю, что он, по всей видимости, сейчас общается со всеми. Как по мне, он находится в отличной ситуации. Знаю, он хочет подраться с Джейком Полом, а Джейк Пол дерётся с Андерсоном Силвой на Showtime, и это домашняя площадка для нас. Так что здесь есть некоторое пересечение», – приводит слова функционера издание MMAJunkie.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 279 Диаз победил удушающим приёмом бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Тони Фергюсона.