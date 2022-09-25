Боец MMA Минеев, получивший повестку из военкомата, находится в Мариуполе

Известный российский боец смешанного стиля Владимир Минеев, ранее получивший повестку из военкомата по причине частичной мобилизации, сообщил, что в данный момент находится в Мариуполе.

«Я позвонил в останкинский военкомат, к которому приписан, сообщил о том, что нахожусь не в Москве и России и мне нужно время, чтобы прибыть. Там горячки никакой нет, мы с ребятами находимся на связи. Меня ждут», — приводят слова бойца «Известия».

32-летний Минеев провёл свой последний поединок с боснийцем Эрко Джуном. Бой состоялся в Элисте в рамках «Кубка Лотоса» и прошёл по правилам кикбоксинга, россиянин победил нокаутом в третьем раунде. В смешанных единоборствах Минеев одержал 16 побед при одном поражении.