Боец MMA Минеев, получивший повестку из военкомата, находится в Мариуполе
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Известный российский боец смешанного стиля Владимир Минеев, ранее получивший повестку из военкомата по причине частичной мобилизации, сообщил, что в данный момент находится в Мариуполе.
«Я позвонил в останкинский военкомат, к которому приписан, сообщил о том, что нахожусь не в Москве и России и мне нужно время, чтобы прибыть. Там горячки никакой нет, мы с ребятами находимся на связи. Меня ждут», — приводят слова бойца «Известия».
32-летний Минеев провёл свой последний поединок с боснийцем Эрко Джуном. Бой состоялся в Элисте в рамках «Кубка Лотоса» и прошёл по правилам кикбоксинга, россиянин победил нокаутом в третьем раунде. В смешанных единоборствах Минеев одержал 16 побед при одном поражении.
Новость по темеБоец MMA Минеев: получил повестку, собираюсь в военкомат
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