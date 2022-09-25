Энтони Джошуа ответил на угрозу Фьюри отказаться от боя с ним

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) отреагировал на ультиматум обладателя титула WBC и соотечественника Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Напомним, ранее Фьюри заявил, что откажется от поединка с Джошуа в том случае, если команда последнего не подпишет контракт на поединок с ним до понедельника.

«Я подписываю контракты на протяжении многих лет. И это не в моей власти, а команды юристов. Вот для чего вы их нанимаете. Вы знаете историю бокса и хотите убедиться в том, что всё поняли правильно с юридической точки зрения. И для этого у вас есть хороший менеджмент и хорошие юристы. Конечно же, я собираюсь подписать контракт», – сказал боец в социальных сетях.