Тренер Оливейры: Махачев лучше Хабиба в борьбе, но он не повалит Чарльза

Алиреза Ноэй, тренер бразильского легковеса Чарльза Оливейры по борьбе, считает, что россиянин Ислам Махачев не сможет навязать свой стиль его подопечному.

«Начнём с борьбы Дагестана. 80% российской борьбы происходит оттуда. Вы можете спросить у дзюдоистов, в Дагестане также есть хорошие дзюдоисты. Чемпионы мира, олимпийские чемпионы… каждый дагестанец умеет бороться.

Соперник Чарльза, Ислам Махачев, очень хорош в борьбе. Я считаю, что он лучше Хабиба. Потому что он борец, а Хабиб – выходец из самбо. Махачев также владеет самбо, однако он прежде всего борец.

Мы работаем во всех направлениях, и я действительно считаю, что Ислам не сможет повалить Чарльза. Если же он это сделает, ему будет непросто захватить контроль, как с другими соперниками», – приводит слова специалиста BloodyElbow.