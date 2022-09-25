Тренер Оливейры: Махачев лучше Хабиба в борьбе, но он не повалит Чарльза

Алиреза Ноэй, тренер бразильского легковеса Чарльза Оливейры по борьбе, считает, что россиянин Ислам Махачев не сможет навязать свой стиль его подопечному.
«Начнём с борьбы Дагестана. 80% российской борьбы происходит оттуда. Вы можете спросить у дзюдоистов, в Дагестане также есть хорошие дзюдоисты. Чемпионы мира, олимпийские чемпионы… каждый дагестанец умеет бороться.
Соперник Чарльза, Ислам Махачев, очень хорош в борьбе. Я считаю, что он лучше Хабиба. Потому что он борец, а Хабиб – выходец из самбо. Махачев также владеет самбо, однако он прежде всего борец.
Мы работаем во всех направлениях, и я действительно считаю, что Ислам не сможет повалить Чарльза. Если же он это сделает, ему будет непросто захватить контроль, как с другими соперниками», – приводит слова специалиста BloodyElbow.
- 25 сентября 2022
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