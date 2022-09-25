Роберт Уиттакер назвал самого опасного бойца в среднем весе UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер назвал самого опасного бойца дивизиона.

«Я знаю, у меня есть ещё один шанс на бой с Исраэлем, и если это произойдёт, то он, без сомнений, будет свергнут. Трилогия с ним станет решающим моментом. Было бы глупо её не организовать, поскольку я прошёл всех остальных. К тому же, учитывая, как закончился второй бой, я должен быть ближе всех к тому, чтобы отобрать у него титул.

Я самый опасный человек в дивизионе. Да, Исраэль чемпион, и он победил меня в последнем бою, но я самый опасный. Я могу побить любого в дивизионе. В последнем бою с Исраэлем я был на волосок от того, чтобы отобрать у него всё», – приводит слова бойца MMA Fighting.