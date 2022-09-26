Тайсон Фьюри: Джойс побьёт Джошуа и средневеса Усика
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что обязательный претендент на титул WBO британец Джо Джойс (15-0, 14 KO) способен победить украинца Александра Усика (20-0, 13 KO) и соотечественника Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
«Я считаю, что он побьёт Энтони Джошуа, и считаю, что он побьёт средневеса [Усика]. Могут возникнуть проблемы со скоростью и силой Деонтея Уайлдера.
Мне бы он не нанёс ни одного удара за 12 раундов. Я не думаю, что он бы ударил меня чёртовой горсткой риса. Он большой парень, но я ещё больше. Он тяжёлый, но я ещё тяжелее. Он хороший боец, но я лучший в мире», – сказал Фьюри в интервью промоушену Queensberry.
Ранее в интервью Джойс вызвал на бой Александра Усика.
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