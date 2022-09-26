Казахстанский чемпион Алимханулы проведёт первую защиту титула 13 ноября

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 KO) проведёт дебютную защиту титула, которая состоится 13 ноября в Лас-Вегасе (США).

Соперником 29-летнего Алимханулы станет 27-летний британец Дензел Бентли (17-1, 14 KO). Боксёр выступает на профессиональном ринге с октября 2017 года и все свои поединки провёл на родине против локальных бойцов.

Алимханулы завоевал временный титул в мае нынешнего года, нокаутировав во втором раунде малоизвестного британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 KO). Позже обладатель полноценного титула американец Деметриус Андраде решил оставить его вакантным из-за перехода во второй средний вес (до 76,2 кг).

Ранее в WBA назначили обязательного претендента для казахстанского ветерана Геннадия Головкина.