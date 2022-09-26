Джейк Пол ответил на слова Флойда Мейвезера о готовности подраться с ним в настоящем бою

25-летний американский боксёр и видеоблогер Джейк Пол ответил на слова известного боксёра Флойда Мейвезера выйти с ним на бой в поединке, не имеющем статус выставочного.
«Ох уж этот 2022 год. Флойд Мейвезер разрушает своё наследие в борьбе с людьми, не имеющими статусного имени. Он даже не знает имени тех, с кем планирует биться. Реально, я не могу в это поверить. Конечно, наш с ним возможный бой – потенциально один из самых важных для меня. Я вешу 175 фунтов (79,3 кг), а он – 165 фунтов (74,8 кг). Поэтому, думаю, сделать этот бой нам вполне реально и заработать тем самым пару сотен миллионов долларов.
Его слова о том, что он не может подняться в другую весовую категорию? Какие могут быть ещё оправдания? Флойду было всё равно, сколько весит мой брат, так почему его волнует то, сколько вешу я? Я думаю, это потому, что он знает, что произойдёт в бою со мной», — гласит заявление Джейка в одной из социальных сетей.
Напомним, на счету Джейка Пола пять боксёрских поединков – он дважды побеждал Тайрона Вудли, а также Бена Аскрена, Нейта Робинсона и Али Эсон Гиба.
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