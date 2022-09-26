Александр Усик рассказал, как ему предлагали деньги за сдачу боя

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, что ему предлагали деньги за то, чтобы он сдал бой.

«Это спорт больших достижений. Ко мне подходили и говорили: «Вот тебе деньги – надо продать финал». Я говорю, что деньги это очень хорошо и у меня там история. Чувак говорит: «Я понял, денюжка не интересует». Я говорю: «В таком формате нет».

Когда приходят к человеку, который олимпийский чемпион и чемпион мира и говорят: «Вот тебе деньги и ты должен политически как-то уступить». Он 30 лет ходит в зал, потеет, у него, слава богу, получилось, у него на данный момент прекрасная жизнь и он может себе позволить много каких-то вещей и ему говорят «надо продаться», — сказал Усик на YouTube-канале украинскому журналисту.

В своём последнем бою Усик в августе победил британца Энтони Джошуа.