Александр Усик рассказал историю об уличной драке из-за девушек

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик вспомнил историю об уличной драке из-за девушек.
«Ждали свой заказ с едой. Подошли люди. Девушки. И очень сильно громко сквернословили. Мой друг сделал им замечание: «Девушки, вы же прекрасные создания. Вы не имеете право материться. От вас должно пахнуть цветами». Молодым людям из той компании это не понравились. Они обозвали его «оленем» и начали быковать: «Ты чё, олень, базаришь на телок?» И он передо мной в боксерскую стойку стал. Я его взял за руки и его же рукой ударил его в голову. Потом ещё раз получил и всё», – рассказал Усик на YouTube-канале украинскому журналисту.
В своём последнем бою Усик в августе победил британца Энтони Джошуа.
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