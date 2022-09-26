Усик поддержал русскоговорящих на Украине, выступив против языкового деления в стране

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик заявил, что в происходящей для Украины ситуации нельзя делить людей по языковому признаку.

«У нас есть государство. Это государство называется Украина. Язык — украинский и всё. Он должен быть один единственный. А как люди разговаривают у себя дома, это совсем другое. Некоторые люди, общаясь на украинском языке, когда слышат собеседника на русском, начинают: «Я вас не розумию». Нельзя этого делать. Эти колебания с языками делаются специально. Насильно мил не будешь. Если тебя будут заставлять что-то делать, то…

Необходимо ещё больше здравого объединения и не кричать, кто сколько сделал. Происходящие события некоторых людей ни чему не учат. Это печально. Казалось, что такие вещи должны сильно менять, но этого не происходит. Мне очень не нравится, когда люди начинают друг-другу высказывать, в плане: «А я вот сделал столько, а ты меньше». Идёт такое разделение», – рассказал Усик на YouTube-канале украинскому журналисту.

Напомним, в своём последнем бою Усик в августе победил британца Энтони Джошуа.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика