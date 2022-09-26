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Минеев рассказал, как его мама отреагировала на новость о повестке из военкомата

Минеев рассказал, как его мама отреагировала на новость о повестке из военкомата
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о реакции матери на повестку, которую он получил из военкомата.

«Нахожусь на пути в Ульяновск, чтобы прибыть в пункт призыва. Получил повестку ещё до 20 сентября. Я стрелок, служил срочку и контракт. Боевого опыта у меня не было, но повестку я всё равно получил. Мама плакала. Но слезами делу не поможешь. Моя мать мужчину воспитывала. Я никуда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

32-летний боец провёл свой последний поединок с боснийцем Эрко Джуном. Бой состоялся в Элисте в рамках «Кубка Лотоса» и прошёл по правилам кикбоксинга. В ММА Минеев одержал 16 побед при одном поражении.

18 ноября Минеев должен был провести бой с бразильцем Фернандо Родригесом.

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