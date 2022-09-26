Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото
Поделиться
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, 34-летний ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, продемонстрировав подписчикам свою актуальную физическую форму.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в боях, переключившись на занятия в тренажёрном зале, а также на тренировки по боксу.
5 самых жёстких потасовок в истории ММА:
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
12:50
-
12:24
-
11:18
-
10:43
-
10:14
-
09:50
-
09:14
-
07:20
-
06:39
-
05:46
-
04:54
-
02:58
-
01:20
-
01:15
-
01:05
-
00:55
-
00:28
-
00:07
- 25 сентября 2022
-
23:53
-
23:00
-
22:37
-
22:35
-
21:42
-
21:36
-
21:23
-
20:22
-
20:11
-
19:56
-
19:08
-
18:26
-
18:04
-
17:58
-
17:47
-
17:33
-
17:02
Партнерский контент