Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, 34-летний ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, продемонстрировав подписчикам свою актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в боях, переключившись на занятия в тренажёрном зале, а также на тренировки по боксу.

5 самых жёстких потасовок в истории ММА: