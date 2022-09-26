Андерсон Силва рассказал, когда планирует завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва высказался по поводу завершения своей карьеры.

«Когда я соберусь повесить перчатки на гвоздь, это будет окончательное и бесповоротное решение. Я всех поблагодарю и уйду навсегда.



Но сейчас я чувствую себя хорошо, спаррингую с профессиональными бойцами, с олимпийскими чемпионами. Они очень сильно мне помогают, и мне удаётся оставаться с ними примерно на одном уровне. Думаю, свой прощальный бой я проведу, когда мне исполнится 49. Да, думаю, я закончу карьеру через два года», — приводит слова Силвы MMA News.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер признался, что рассчитывает организовать бой между российским бойцом Фёдором Емельяненко и бразильцем Андерсоном Силвой.