Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Али Исаев подписал контракт с UFC

Россиянин Али Исаев подписал контракт с UFC
Комментарии

Чемпион PFL 2019 года в тяжёлой весовой категории россиянин Али Исаев подписал контракт с UFC.

Напомним, Исаев стал чемпионом промоушена PFL в тяжёлой весовой категории и заработал $ 1 млн на турнире в Нью-Йорке. В финале спортсмен сразился с американцем Джаредом Рошолтом.

Исаев дебютировал в рамках PFL в бою с Валдрином Истрефаем в июне 2019 года. Этот поединок завершился в пользу Али единогласным решением судей. На его счету девять побед и ни одного поражения.

В прошлом году Исаев выбыл из состава участников очередного сезона PFL, не получив медицинский допуск к поединку против бразильца Хенана Феррейры.

Информации о дате дебюта в промоушене и имени первого соперника пока нет.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022