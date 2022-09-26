Чемпион PFL 2019 года в тяжёлой весовой категории россиянин Али Исаев подписал контракт с UFC.

Напомним, Исаев стал чемпионом промоушена PFL в тяжёлой весовой категории и заработал $ 1 млн на турнире в Нью-Йорке. В финале спортсмен сразился с американцем Джаредом Рошолтом.

Исаев дебютировал в рамках PFL в бою с Валдрином Истрефаем в июне 2019 года. Этот поединок завершился в пользу Али единогласным решением судей. На его счету девять побед и ни одного поражения.

В прошлом году Исаев выбыл из состава участников очередного сезона PFL, не получив медицинский допуск к поединку против бразильца Хенана Феррейры.

Информации о дате дебюта в промоушене и имени первого соперника пока нет.