Крис Сайборг одержала победу в своём первом боксёрском поединке

Чемпионка Bellator в полулёгком весе, представительница Бразилии Крис Сайборг Жустину одержала победу решением судей в боксёрском поединке с соотечественницей Симоной Сильвой.

Бой прошёл 25 сентября в Бразилии, однако неясно, имеет ли этот поединок статус профессионального.

«Я довольна своим первым боксерским поединком. Было восемь раундов, это непривычно для новичка. Но я понимаю, что мне многое предстоит доказать. И я очень рада», — приводит слова Сайборг ESPN.

Также перед своим дебютом в боксе Сайборг заявила, что намерена вновь подписать контракт с Bellator и продолжить выступления в ММА, однако открыта для предложений о дальнейших боксёрских поединках.