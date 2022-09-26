Крис Сайборг одержала победу в своём первом боксёрском поединке
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Чемпионка Bellator в полулёгком весе, представительница Бразилии Крис Сайборг Жустину одержала победу решением судей в боксёрском поединке с соотечественницей Симоной Сильвой.
Бой прошёл 25 сентября в Бразилии, однако неясно, имеет ли этот поединок статус профессионального.
«Я довольна своим первым боксерским поединком. Было восемь раундов, это непривычно для новичка. Но я понимаю, что мне многое предстоит доказать. И я очень рада», — приводит слова Сайборг ESPN.
Также перед своим дебютом в боксе Сайборг заявила, что намерена вновь подписать контракт с Bellator и продолжить выступления в ММА, однако открыта для предложений о дальнейших боксёрских поединках.
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