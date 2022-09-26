Тактаров: ожидал ли я, что Емельяненко проиграет Дацику в первом раунде? Я знал
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Победитель турнира UFC 6 и ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о боксёрском поединке соотечественников Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко, который состоялся на минувших выходных в Москве.
Напомним, Дацик остановил соперника уже на первых секундах поединка, зажав его у канатов и попав размашистым левым боковым, после которого Емельяненко оказался в тяжёлом нокауте.
«А что там оценивать-то. Дацика в относительной форме я видел в бою с одним кикбоксёром, в одно время очень известным, и он продержался, по-моему, раунда два. Дацик дышит — и всё. Ожидал ли я, что Емельяненко проиграет в первом раунде? Я не ожидал, я знал. Чего ждать от реванша? Таких прогнозов не даю», — приводит слова Тактарова Legalbet.
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