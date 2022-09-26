«Ощущение, будто глаза должны лопнуть». Усик рассказал, как пропускал удары по печени

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик рассказал об ощущениях бойца, пропускающего тяжёлый удар по печени.
«И Джошуа пропускал, и от него прилетало. Со стороны кажется, что удары по печени очень болючие? Да, есть и такие, но мы нарабатываем. У меня тренер надевает перчатки и бьёт по первому этажу, как у нас говорят. Печень невозможно набить, но части пресса, которыми защищаешься, можно.
У меня было три раза, но я не остановился, перетерпел. Не знаю, как это произошло, потому что перетерпеть… у тебя всё сжимается, и такое ощущение, будто сейчас глаза должны лопнуть. Отказывает всё – ноги, руки. Ты просто сжимаешься в клубочек, потому что боль адская. А надо бой продолжать», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу украинского журналиста.
- 26 сентября 2022
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