Майкл Чендлер объяснил, как изменился Оливейра в последних боях

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер считает, что бразильцу Чарльзу Оливейре удалось провести большую работу над собой на пути к вершине дивизиона.

«Вы помните, во время подготовки к бою с Чарльзом я действительно считал, что он собирается сдаться. Мы уже видели это. Мы видели, он не был настолько стойким. Видели, что у него была склонность к тому, чтобы выходить из боёв.

Однако он раз за разом доказывал обратное в боях со мной, Дастином [Порье] и Гэтжи, он возвращался и выигрывал. Он показал свою стойкость и улучшения в стойке. Очевидно, он лучший грэпплер в UFC прямо сейчас. И он стал крайне эффективным базовым кикбоксёром с хорошими габаритами», – приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.