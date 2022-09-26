Майкл Чендлер объяснил, как изменился Оливейра в последних боях
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер считает, что бразильцу Чарльзу Оливейре удалось провести большую работу над собой на пути к вершине дивизиона.
«Вы помните, во время подготовки к бою с Чарльзом я действительно считал, что он собирается сдаться. Мы уже видели это. Мы видели, он не был настолько стойким. Видели, что у него была склонность к тому, чтобы выходить из боёв.
Однако он раз за разом доказывал обратное в боях со мной, Дастином [Порье] и Гэтжи, он возвращался и выигрывал. Он показал свою стойкость и улучшения в стойке. Очевидно, он лучший грэпплер в UFC прямо сейчас. И он стал крайне эффективным базовым кикбоксёром с хорошими габаритами», – приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.
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