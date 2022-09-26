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Алджэмейн Стерлинг оценил шансы Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC

Алджэмейн Стерлинг оценил шансы Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг высказался о российском проспекте дивизиона Умаре Нурмагомедове (15-0).

«Умар, как обстоят дела с этим парнем? Молодой «Орёл», молодой проспект. Многие люди отреагировали на шумиху вокруг него. Я считаю, что любой старый добрый американский борец удержит такого парня.

Он силён, он талантлив, и он, без сомнений, может стать чемпионом в будущем, как и его двоюродный брат. Однако сейчас у трона есть король», – приводит слова Стерлинга издание MMA Fighting.

В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 38 Нурмагомедов победил единогласным решением американца Нейтона Манесса.

Ранее Стерлинг высказался о возможном бое Хамзата Чимаева и Камару Усмана.

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