«Надеюсь, он не словит измену». Ф. Емельяненко назвал сроки возможного реванша с Бейдером

Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко назвал сроки потенциального реванша с действующим чемпионом Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Райаном Бейдером.
Напомним, бойцы встречались в рамках финала Гран-при промоушена в январе 2019 года, и тогда Бейдер победил техническим нокаутом в первом раунде.
«Бой будет в Америке, если бог даст. В следующем году, в первой половине. Соперник? Надеюсь, что Бейдер не словит измену и мы с ним побьёмся за звание чемпиона. Это будет в январе, если бог даст. Ну, или февраль-март. Точно ли я попаду в США? Тоже вопрос», – сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги.
Ранее стало известно, что следующим соперником Фёдора Емельяненко может стать экс-чемпион UFC бразилец Андерсон Силва.
- 26 сентября 2022
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