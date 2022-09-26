Стерлинг объяснил, почему не смог досрочно победить Яна в первом бою

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджэмейн Стерлинг считает, что проблемы с восстановлением после весогонки помешали ему одержать уверенную победу над россиянином Петром Яном в их первом бою, который состоялся в марте 2021 года.

«Пётр Ян по праву заслуживает своё место. Он внёс свои коррективы после первого боя, но я искренне считаю, что если бы у меня не возникло спазмов во время регидратации, то я бы прикончил его в первом раунде.

Люди могут говорить всё, что угодно, но я знаю, чем занимался в зале, и знаю, что его защита от тейкдаунов не была так хороша, как в реванше», – приводит слова бойца издание MMA Fighting.

Ранее в интервью Стерлинг оценил шансы Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC.