Стерлинг объяснил, почему не смог досрочно победить Яна в первом бою
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджэмейн Стерлинг считает, что проблемы с восстановлением после весогонки помешали ему одержать уверенную победу над россиянином Петром Яном в их первом бою, который состоялся в марте 2021 года.
«Пётр Ян по праву заслуживает своё место. Он внёс свои коррективы после первого боя, но я искренне считаю, что если бы у меня не возникло спазмов во время регидратации, то я бы прикончил его в первом раунде.
Люди могут говорить всё, что угодно, но я знаю, чем занимался в зале, и знаю, что его защита от тейкдаунов не была так хороша, как в реванше», – приводит слова бойца издание MMA Fighting.
Ранее в интервью Стерлинг оценил шансы Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC.
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