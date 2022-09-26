Промоутер Фьюри прокомментировал его заявление о срыве боя с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, прокомментировал его заявление о срыве поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа.

Напомним, ранее Фьюри опубликовал видео в социальных сетях, где сообщил, что команда Джошуа не уложилась в срок, отведённый им на подписание контракта.

«Мы постараемся договориться сегодня. Мы упорно работаем, чтобы добиться соглашения. Если все согласятся со всем, это будет большое дело.

Тайсон сказал мне, чего он хочет. Они получили контракт десять дней назад, и он потерял терпение. Мы пытаемся сделать всё возможное, и сегодня у нас получилась хорошая встреча, так что поглядим, как всё сложится», – приводит слова функционера издание talkSPORT.