Фьюри: побью Усика даже после пяти с половиной литров пива
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в очередной раз заявил, что обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) не представляет для него угрозы.
«Я считаю, что достаточно честно высказался об Александре Усике. Он хороший средневес. И он победил чемпиона по кроссфиту. Но что произойдёт, если он сразится с настоящим супертяжеловесом как я? Я уничтожу его за шесть раундов.
Мой брат сказал, что я побью его одной рукой? Так и есть. Я смогу побить его даже после того, как схожу в паб и выпью пять с половиной литров пива», – сказал Фьюри в интервью Sky Sports.
Ранее Фьюри объявил в социальных сетях о срыве поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа.
Новость по темеТайсон Фьюри объявил о срыве боя с Энтони Джошуа
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
01:07
-
00:40
-
00:26
-
00:04
- 26 сентября 2022
-
23:00
-
22:59
-
22:19
-
21:59
-
21:06
-
20:48
-
20:34
-
19:50
-
19:35
-
19:17
-
19:00
-
18:30
-
18:19
-
17:29
-
16:30
-
15:40
-
15:25
-
14:35
-
14:19
-
14:15
-
13:56
-
13:37
-
12:50
-
12:24
-
11:18
-
10:43
-
10:14
-
09:50
-
09:14
-
07:20
-
06:39
Партнерский контент