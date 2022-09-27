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Фьюри: побью Усика даже после пяти с половиной литров пива

Фьюри: побью Усика даже после пяти с половиной литров пива
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в очередной раз заявил, что обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) не представляет для него угрозы.

«Я считаю, что достаточно честно высказался об Александре Усике. Он хороший средневес. И он победил чемпиона по кроссфиту. Но что произойдёт, если он сразится с настоящим супертяжеловесом как я? Я уничтожу его за шесть раундов.

Мой брат сказал, что я побью его одной рукой? Так и есть. Я смогу побить его даже после того, как схожу в паб и выпью пять с половиной литров пива», – сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Ранее Фьюри объявил в социальных сетях о срыве поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа.

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