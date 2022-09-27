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Тренер О’Мэлли: розовый пудель – последний, кому хочет проиграть Ян

Тренер О’Мэлли: розовый пудель – последний, кому хочет проиграть Ян
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Тим Уэлч, тренер бойца легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шона О’Мэлли считает, что российский экс-чемпион Пётр Ян может тяжело отреагировать на поражение его подопечному из-за эксцентричной внешности американца.

«Мы готовимся увидеть лучшего Петра Яна. Он чёртов терминатор. И последний человек, кому он хочет проиграть, это розовый пудель. Итак, он выйдет готовым, однако то же касается и нас», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, поединок О’Мэлли и Яна состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и станет частью турнира UFC 280. Действующий чемпион дивизиона американец Алджэмейн Стерлинг также выступит в карде и проведёт защиту против экс-чемпиона и соотечественника Ти Джея Диллашоу.

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