Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Заткнись и встань в очередь». Махачев ответил Чендлеру

«Заткнись и встань в очередь». Махачев ответил Чендлеру
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене UFC, ответил на слова американца Майкла Чендлера, который говорил ранее, что россиянин провёл слишком мало боёв с сильными соперниками для участия в титульном поединке дивизиона.

«Ха-ха, твои единственные две победы в UFC — это над Хукером и над Тони Фергюсоном, у которого уже пять поражений подряд. Заткнись и встань в очередь», — написал Махачев в социальных сетях.

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

Новость по теме
Чендлер: правда заключается в том, что Махачев ни с кем не дрался
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022