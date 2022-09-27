«Заткнись и встань в очередь». Махачев ответил Чендлеру

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене UFC, ответил на слова американца Майкла Чендлера, который говорил ранее, что россиянин провёл слишком мало боёв с сильными соперниками для участия в титульном поединке дивизиона.

«Ха-ха, твои единственные две победы в UFC — это над Хукером и над Тони Фергюсоном, у которого уже пять поражений подряд. Заткнись и встань в очередь», — написал Махачев в социальных сетях.

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.



Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.



Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.