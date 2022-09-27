Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Даже не смейте увеличивать снимок». Пауло Коста показал физическую форму. Фото

«Даже не смейте увеличивать снимок». Пауло Коста показал физическую форму. Фото
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильский боец Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав подписчикам своё фото, демонстрирующее физическую форму.

«Даже не смейте увеличивать снимок», — подписал фотографию Коста.

Фото: Из личного архива Пауло Косты

В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось все раунды и завершилось победой Пауло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Эта победа стала для бразильского бойца первой после двух поражений.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:

«Какая же тупая пресс-конференция». Реакция мира на самую крупную драку в UFC «Какая же тупая пресс-конференция». Реакция мира на самую крупную драку в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022