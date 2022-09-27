«Даже не смейте увеличивать снимок». Пауло Коста показал физическую форму. Фото

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильский боец Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав подписчикам своё фото, демонстрирующее физическую форму.



«Даже не смейте увеличивать снимок», — подписал фотографию Коста.

Фото: Из личного архива Пауло Косты

В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось все раунды и завершилось победой Пауло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Эта победа стала для бразильского бойца первой после двух поражений.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой: