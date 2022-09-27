Ударная тренировка Петра Яна перед боем с О’Мэлли. Видео

Экс-чемпион UFC россиянин Пётр Ян разместил в социальных сетях новое видео, в котором показал, как он готовится к предстоящему турниру UFC 280, где ему предстоит встретиться с американцем Шоном О’Мэлли.

Напомним, в настоящее время Ян пребывает в Таиланде, где готовится к противостоянию с представителем США Шоном О'Мэлли. Бойцы встретятся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт в ночь с 22 на 23 октября. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 273, Пётр встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок завершился победой представителя США раздельным судейским решением. Таким образом, Стерлинг защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.