Гвоздик: никто в США не знает Усика

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинский боксёр Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) рассказал, что немногие рядовые граждане США знают его соотечественников Василия Ломаченко и Александра Усика.

«Я могу назвать Василия звездой здесь, в США. Он популярен. Если мы говорим о мире бокса, то он, безусловно, звезда во всём мире. А если мы говорим о рядовых гражданах, то я не думаю, что многие его знают. Так же, как никто здесь не знает Сашу Усика… Да, пожалуй, и Тайсона Фьюри здесь не каждый знает. Потому что здесь люди больше сфокусированы на бейсболе, НБА, НХЛ. Их основные звёзды – по этим видам спорта.

Или если это бокс… Во-первых, это должен быть американец. А во-вторых, это должен быть талантливый и популярный здесь американец. Как Мейвезер, Тайсон – конечно, их все знают. Или бойцы UFC. Сказать, что наши ребята… Кто-то, кроме Головкина, Ковалёва, Кличко… Все остальные, мне кажется, среди рядовых граждан не очень популярны», — приводит слова Гвоздика «24 канал».

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