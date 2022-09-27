О’Мэлли: я лучше, чем Пётр Ян, и я собираюсь выйти и надрать ему зад

Американский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Шон О’Мэлли дал комментарий по поводу предстоящего поединка с россиянином Петром Яном.

«Думаю, если вы спросите умнейших людей, лучших бойцов мира, они скажут, что предсказать исход моего боя с Яном тяжело. Но если спросите рядовых фанатов – они ответят, что Пётр разберёт меня, ведь я андердог три к одному или типа того.



Меня это малость удивляет, хоть и понимаю их точку зрения. Но я считаю, что я лучше, чем Пётр Ян, и я собираюсь выйти и надрать ему зад.



Высокоуровневые бойцы видят, что я – достойный ублюдок, а не просто любитель, который показывает всякое сумасшедшее дерьмо. У меня есть солидные навыки», — приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.