О’Мэлли: я лучше, чем Пётр Ян, и я собираюсь выйти и надрать ему зад
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Американский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Шон О’Мэлли дал комментарий по поводу предстоящего поединка с россиянином Петром Яном.
«Думаю, если вы спросите умнейших людей, лучших бойцов мира, они скажут, что предсказать исход моего боя с Яном тяжело. Но если спросите рядовых фанатов – они ответят, что Пётр разберёт меня, ведь я андердог три к одному или типа того.
Меня это малость удивляет, хоть и понимаю их точку зрения. Но я считаю, что я лучше, чем Пётр Ян, и я собираюсь выйти и надрать ему зад.
Высокоуровневые бойцы видят, что я – достойный ублюдок, а не просто любитель, который показывает всякое сумасшедшее дерьмо. У меня есть солидные навыки», — приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.
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