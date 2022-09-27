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Морено и Фигейреду встретятся в четвёртый раз на UFC 283 в Бразилии

Морено и Фигейреду встретятся в четвёртый раз на UFC 283 в Бразилии
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Мексиканский боец Брэндон Морено и чемпион UFC в наилегчайшем весе из Бразилии Дейвисон Фигейреду проведут четвёртый бой на турнире UFC 283, который состоится в Бразилии 21 января 2023 года.

Впервые эти бойцы встретились в декабре 2020 года и показали один из лучших поединков года, который закончился ничьей. В июне 2021 года состоялся реванш, Морено уверенно одержал победу над бразильцем и отобрал у него пояс. Третья встреча подряд прошла в ночь с 22 на 23 января мск в Анахайме (США) в рамках турнира UFC 270. Морено тогда проиграл решением судей и утратил пояс чемпиона.

Свой последний поединок Морено провёл с новозеландским бойцом Каем Кара-Франсом. Бой завершился победой Морено техническим нокаутом в третьем раунде.

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